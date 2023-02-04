حملات بوسط سيناء للتخلص من الرمال على مسارات الطرق والمخلفات بشوارع المدن

شهدت مناطق وقرى مركز الحسنة بوسط سيناء، حملات للتخلص من الرمال المتحركة وإزاحتها من على مسارات الطرق السريعة، وتجميع القمامة والردش بشوارع المدينة.

قال سعد بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إن حملات التخلص من الرمال المتحركة انطلقت بمعدات مجلس المدينة بعد موجة الأحوال الجوية المتقلبة وهبوب الرياح خلال الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أنه يتم رفع الرمال وفتح الطرق أمام المارة بجميع الطرق المؤدية من والى قرى مركز ومدينة الحسنة، والرصد المستمر لأى ظاهرة طبيعية لتكوين الكثبان الرملية، لافتا أنه تم التخلص من الرمال على طريق "الحسنة الرابط بقرية بغداد والعريش".

وأضاف أنه تنطلق يوميا حملات مجلس مدينة الحسنة للنظافة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة بالشوارع وأحياء المدينة أولآ بأول، ويقوم بالتنفيذ فريق من إدارة البيئة بالمجلس وبمعدات المجلس، ويتم رفع وإزالة جميع التراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أنه تم الانتهاء من معاينة على الطبيعة للقرى والتجمعات التى تحتاج إلى دعم فى مجال الكهرباء، لتركيب أعمدة الإنارة بها ومدها بشبكات كهرباء جديدة فى إطار النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى القطاعات الهامة والحيوية، وتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى والوقوف على مدى نسب التنفيذ من خلال المعاينات على الطبيعية.

وقال أنه جارى فى مركز الحسنة تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير الوحدة المحلية بقرية القسيمة، ومشروع رصف وتطوير الطريق الواصل من قرية المنبطح إلى تجمع أكتوبر، وترميم وتجديد مركز الشباب والرياضة بقرية المنبطح.