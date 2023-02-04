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حضور دولى وإعلامى مكثف فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم

السبت، 04 فبراير 2023 11:06 ص
حضور دولى وإعلامى مكثف فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم منتدى شباب العالم
كتب محمد الجالى

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تطلق إدارة منتدى شباب العالم اليوم السبت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالمي.
 
يشهد المؤتمر الصحفى حضور دولى موسع من ممثلى الهيئات والنؤسسات والمنظمات الدولية فى مصر، من بينهم السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوربى لدى مصر، أيلينا بانوفا المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر، اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فى مصر، إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، الدكتور نصر الدين حاج الامين، ممثل منظمة الاغذية والزراعة فى مصر، الدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، كارلوس اوليفر رئيس بعثة الهجرة الدولية فى مصر، كريستين عراب ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة فى مصر، فريدريكا ميجر ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان فى مصر، هبه نصير منسق برنامج الامم المتحدة للمتطوعين فى مصر، جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة فى مصر، جون سوليكى ممثل مفوضية اللاجئين فى مصر، وايضا مدير مكتب منظمة اليونسكو فى مصر، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى مصر، وعدد أخر من مديرى مكاتب الامم المتحدة فى مصر.
 
كما سيحضر المؤتمر الصحفى مجلس أمناء واعضاء الحوار الوطنى ورؤساء تحرير الصحف والقنوات المصرية، وعدد من كتاب الرأى وكبار الاعلاميين وعدد كبير من مثلى الصحف والقنوات العربية والافريقية والاجنبية.
 
جدير بالذكر أنه منذ انطلاق المنتدى فى نسخته الاولى عام 2017 وعلى مدار النسخ الأربع السابقة يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم فى مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 

منتدى شباب العالم

منتدى الشباب

النسخة الخامسة لمنتدى الشباب

السفير كريستيان برجر

برنامج الامم المتحدة الانمائي

اليساندرو فراكاسيتى

منظمة اليونسكو

إيريك أوشلان

الدكتور نصر الدين حاج الامين

كارلوس اوليفر

كريستين عراب

جون سوليكى

ممثل مفوضية اللاجئين

ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة



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