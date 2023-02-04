جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:

فى مجال الأمن الاقتصادي:

القضايا التموينية:

. ضبط (35621) قضية تموينية متنوعة جاءت على النحو التالي:

.ضبط (151) قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (5078 أسطوانة "عيني") تقدر قيمة الغاز المدعم (685530 جنيه)، (7710 أسطوانة "مستندي") تقدر قيمة الغاز المدعم بها (1040850 جنيه).

.ضبط (169) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (5696042 لتر مواد بترولية "عينى" – 2091672 لتر مواد بترولية "مستندي").

.ضبط (16086) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (934,810 طن دقيق ببلدي مدعم "مستندي" – 92,020 طن دقيق بلدي مدعم "عيني" – 5342 رغيف بلدي مدعم "مستندي" – 1668 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز).

.ضبط (84) قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (123,268 طن دقيق أبيض "عيني" - 806,654 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 24183 عبوة سلع ومواد غذائية – 100834 لتر زيت طعام وخل طعام وعصائر –5040 قطعة صابون - 15000 عبوة سجائر – 1405 عبوة معسل).

.ضبط قضية حجب أسمدة زراعية بمضبوطات بلغت (1٬600 طن أسمدة زراعية "عينى"، وضبط 10قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (59,200 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وضبط (12) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (41,150 طن أعلاف حيوانية "عيني") ، وضبط (121) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للاستخدام" مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (812,492 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 8,300 طن أسمدة زراعية " عينى" ) ، وكذا ضبط (105) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للاستخدام" بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (2918,240 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى" –08٬900 طن مخصبات زراعية "عينى" - 1357٬800 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى" – 1930 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية – طن قمح مخلوط – 17418 عبوة مبيدات حشرية – 17 قطعة أدوات تصنيع).

.ضبط (123) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (431,602 طن أرز أبيض "عينى")، ضبط (805) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (441,122 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (126) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير، بمضبوطات بلغت (1667,535 طن أرز شعير "عينى")، وضبط (1905) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت (5521,514 طن أرز شعير "مستندى").

.ضبط (358) قضية استيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 153,919 طن " سلع غذائية متنوعة" – 4 طن أقامح محلية "عينى" - 92٬200 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 901 عبوة زيت تموينى – 1418 عبوة "زيت طعام – مكرونة – بسكويت".

.ضبط (13453) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

.ضبط (840) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (207,436 طن دقيق أبيض "عينى" - 195,209 طن "سلع ومواد غذائية – 9364 عبوة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة – 1350 رغيف خبز سياحى - 69٬500 طن أسمدة زراعية "عينى"– 540 بيض مائدة– 150 كيلو جرام دهانات – 450 قطعة ملابس – 264 لتر زيت طعام – 229 قطعة إكسسوار محمول).

.ضبط 22 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت (133٬500 طن "أسمنت" – 60 طن "حديد تسليح").

.ضبط (6) قضايا فى مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (65 طن أسمنت وحديد تسليح).

.ضبط (1244) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (109069 عبوة "سجائر" –20 قطعة شيشة إلكترونية - 317 كيلو جرام "معسل").

قضايا التيار الكهربائي:

.ضبط (354282) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (307,556,508 مليون جنيه).

قضايا التهرب الضريبي:

ضبط (9298) قضية في مجال التهرب الضريبي:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص).. بمبالغ مالية بلغت (20,604,892,099 مليار جنيه) قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (43٫744٫135 مليون جنيه).

قضايا الأموال العامة:

.ضبط (307) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة أبرزها (إتجار فى النقد الأجنبي – تعامل فى النقد الأجنبي – توظيف أموال – تهريب جمركي – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع- الفساد الوظيفي) بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (686,902,357 مليون جنيه)، أبرزها:

.ضبط عدد (282) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبي) بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية" بما يعادل (229,841,023 مليون جنيه).

كما تم ضبط عدد (7) قضايا بإجمالي 7 متهمين فى مجال (الجرائم المصرفية "النصب والاحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول") بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (4,285,046 مليون جنيه).

فى مجال الأمن العام:

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (420 متهم) ، وبحوزتهم (94 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 220 قطعة سلاح أبيض).

.ضبط (181) قضية إتجار فى المواد المخدرة.

. تنفيذ (22475) حكم قضائى متنوع.

. ضبط (880) قضية متنوعة.

. فحص (8357) عنصر إجرامى.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (2) عنصريين إجراميين شديدي الخطورة ، وضبط (2590) عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس - كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية – قنا – المنوفية – جنوب سيناء – المنيا - الأقصر – الإسكندرية - بورسعيد – سوهاج– دمياط - البحر الأحمر – الإسماعيلية – أسوان - الوادي الجديد – مطروح – الفيوم – البحيرة – بنى سويف) بإجمالي مضبوطات (907) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 رشاش – 149 بندقية آلية – بندقية رصاص – 35 مسدس – 112 بندقية خرطوش – 608 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية:

.ضبـط عدد (3942) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3975) متهم أبرزهم الآتي (جرينوف – رشاش – 380 بندقية آلية – 505 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 218 مسدس – 2837 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 670 خزينة) ، وكذا ضبط (6989 قطعة سلاح أبيض).

.ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهم (3 مسدس – 14 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

. ضبط عدد (32) تشكيل عصابي، ضموا عدد (103) متهم ، ارتكبوا 155 حادث.

. ضبط (518) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (3 بنادق آلية – 6 بندقية "غير مششخنة" – 2 مسدس - 166 فرد محلى – 353 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام:

. تنفيذ (2137834) حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى:

.(8168) حكم جناية.

.(667839) حكم حبس جزئى.

.(123647) حكم مستأنف.

.(1039051) حكم غرامة.

.(299129) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات:

.تم ضبط عدد ( 9615 قضية إتجار فى المواد المخدرة) بإجمالى عدد (10911) متهم.

.كمية من مخدر البانجو وزنت ( 8763,235 كيلو جرام).

.كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (6501,990 كيلو جرام).

.كمية من مخدر الهيروين وزنت (648,565 كيلو جرام).

.كمية من مخدر الأستروكس وزنت (337,236 كيلو جرام).

.كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (155,726 كيلو جرام).

.كمية من مخدر الأفيون وزنت (15,898 كيلو جرام).

.كمية من مخدر الفودو وزنت (1,455 كيلو جرام).

.كمية من مخدر الكوكايين وزنت (107 جرام).

.عدد (275907 قرص – 7500 أمبول ، و7 كيلو جرام "مؤثرة").

.عدد (59544 قرص – 2573 أمبول لعقار الترامادول).

.عدد (6500 قرص مخدر لعقار إكستاسى ).

.عدد (6699 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 12,176 كيلو جرام لذات المخدر ).

.كمية من مخدر (ماكستون فورت بلغت 23 سم3).

.عدد (6 قضايا) غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة (160,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (26) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (636٫000٫000 ) مليون جنيه تقريباً.

فى مجال ضبط القضايا النوعية:

.إعادة (26) سيارة مُبلغ بسرقتها.

.ضبط (582) قضية أحداث.

.ضبط (20393) قضية مرافق عامة.

.كشف غموض (301) حادث (خطف – قتل – سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي 521 متهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات:

.ضبط (1017) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالي: (598) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (1174) وحدة أبرزها (أجهزة هادر دسك – وحدات معالجة مركزية – أجهزة ريسفير- أجهزة رواتر – أجهزة أنكودر – عبوات أدوية ومستحضرات تجملية مجهولة المصدر – أختام أكلاشيه – أجهزة هواتف محمولة – أجهزة لاب توب – أجهزة سويتش) ، وكذا (419) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (256380) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية خارجية ومطبوعات تجارية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية").

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

.ضبط (2721558) مخالفة مرورية متنوعة.

.ضبط (2012439) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

.المرور على عدد (1037) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2915) من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة ، فحص (2253) مركبة، تبين مخالفة (72) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

.إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (13312) من قائدي المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (520) سائق منهم.

.حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (2258 سيارة – 333 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية:

.تم ضبط (18563) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتي:

.ضبط 2948 مخالفة أجهزة صوتية، (3261) مخالفة أجهزة ضوئية، (9204) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، (10273) مخالفة ملصقات.

.ضبط 85 محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" بمضبوطات بلغت (775 أجهزة صوتية – 1319 أجهزة ضوئية - 1504ملصقات مخالفة).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك:

أسفرت الجهود عن ضبط (253) قضية بإجمالي (279) متهم بمضبوطات وزنت (33 طن و173 كيلو جرام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.