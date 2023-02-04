كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات ثنائية معز نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

وذلك بحضور وفدي البلدين؛ لمناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات الاقتصادية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما سيتم عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (6)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (7)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (8)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (9)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (10)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (11)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (12)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (13)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (14)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (15)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (16)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (17)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (18)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (1)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (2)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (3)



جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (4)