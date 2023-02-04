تقديم الرعاية الطبية لـ1117 بقافلة جامعة طنطا فى زفتى ضمن حياة كريمة.. صور

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية نهطاى مركز زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتى فى إطار خطة الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تقديم خدمات علاجية وصحية متميزة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وصرف الدواء اللازم بالمجان دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتى تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب فى تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكافة المواطنين بالقافلة.

وأوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1117 حالة من خلال 13 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 45 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

أضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 58 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 126 في عيادة طب الأطفال، و131 بجراحة العظام، و 114 بعيادة الأمراض الجلدية، و 114 بأمراض الباطنة، و 46 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 136 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 51 بعيادة الجراحة العامة، و81 بعيادة الأمراض الصدرية، و35 بالنفسية والعصبية، 182 بعيادة طب وجراحة العيون، و34 بعيادة القلب والأوعية الدموية، و9 بعيادة تنظيم الأسرة، كما تم تحويل 45 حالة بواقع 3 جراحة المخ والاعصاب،4 أطفال،3 عظام، 3 جلدية،6 باطنة، 4 المسالك البولية، 6 أنف وأذن وحنجرة، 1 جراحة عامة، 3 الصدر، 2 نفسية وعصبية، 6 قلب وأوعية دموية، 4 طب وجراحة عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 20 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.