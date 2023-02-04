اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 07:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تقديم الرعاية الطبية لـ1117 بقافلة جامعة طنطا فى زفتى ضمن حياة كريمة.. صور

السبت، 04 فبراير 2023 05:57 م
تقديم الرعاية الطبية لـ1117 بقافلة جامعة طنطا فى زفتى ضمن حياة كريمة.. صور قافلة جامعة طنطا بمركز زفتى
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية نهطاى مركز زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج  بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة". 
 
وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتى فى إطار خطة الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تقديم خدمات علاجية وصحية متميزة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وصرف الدواء اللازم بالمجان دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتى تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب فى تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكافة المواطنين بالقافلة.
 
وأوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1117 حالة من خلال 13 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 45 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.
 
أضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على  58 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 126 في عيادة طب الأطفال، و131 بجراحة العظام، و 114 بعيادة الأمراض الجلدية، و 114 بأمراض الباطنة، و 46 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 136 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 51 بعيادة الجراحة العامة، و81 بعيادة الأمراض الصدرية، و35 بالنفسية والعصبية، 182 بعيادة طب وجراحة العيون، و34 بعيادة القلب والأوعية الدموية، و9 بعيادة تنظيم الأسرة، كما تم تحويل 45 حالة بواقع 3 جراحة المخ والاعصاب،4 أطفال،3 عظام، 3 جلدية،6 باطنة، 4 المسالك البولية، 6 أنف وأذن وحنجرة، 1 جراحة عامة، 3 الصدر، 2 نفسية وعصبية، 6 قلب وأوعية دموية، 4 طب وجراحة عيون.
 
كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 20 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.
 
شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
 
قافلة جامعة طنطا بمركز زفتى (1)
قافلة جامعة طنطا بمركز زفتى (1)

قافلة جامعة طنطا بمركز زفتى (2)
قافلة جامعة طنطا بمركز زفتى (2)

قافلة جامعة طنطا بمركز زفتى (3)
قافلة جامعة طنطا بمركز زفتى (3)
 

 


قوافل طبية

حياة كريمة

قوافل جامعة طنطا

جامعة طنطا

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوى الغربى

السبت، 04 فبراير 2023 03:38 م

أرض الخير.. موسم جمع اليوسفى بجناين تفهنا العزب فى الغربية.. المزارعون: التجار يقبلون على التعاقد والشراء من جميع المحافظات.. الجودة والمذاق هما كلمة السر.. ويؤكدون: لا نعاني من أي مشاكل فى الرى والزراعة.. صور

السبت، 04 فبراير 2023 11:00 ص

طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة وتحسن بدرجات الحرارة فى المراكز والمدن

السبت، 04 فبراير 2023 10:27 ص

دونيتسك: مقتل نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير آليات مصفحة غربية في لوجانسك

السبت، 04 فبراير 2023 10:04 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة