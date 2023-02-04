تفاصيل التحقيق مع متهمين بانتحال صفة موظفى بنوك بالقاهرة

كتب ـ سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن المتهمين بالنصب على المواطنين و انتحال صفة موظفى البنوك، اعترفوا بارتكاب 11 واقعة نصب بإجمالى مبلغ (171,000) ألف جنيه، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوفعلى نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من شخص مقيم بالقليوبية، بتضرره من مالك هاتف "محدد" لإيهامه بأنه من موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك والتحصل على بياناته، بدعوى تحديث بيانات بطاقته الائتمانية والاستيلاء على مبلغ مالى من حسابه الخاص، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والمنيا تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من المتهمين، وبحوزتهم (مبلغ مالى - 8 هواتف محمولة بداخلهم شرائح لشركات الهواتف المحمولة المختلفة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب التواصل معهم هاتفياً "أرقام عشوائية" بإستخدام خطوط الهواتف حيازتهم والنصب عليهم "بذات الأسلوب"، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية عن طريق تحويلها إلى محافظ الكترونية، وإجراء عمليات شراء لسلع مختلفة عبر "الانترنت" وعقب استلام تلك السلع يتم التصرف فيها بالبيع وتحويلها لمبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهم، وبتطوير النقاش اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.