تعرف على شروط الالتحاق بفريق الكشافة البحرية وعقد الرواق الأزهري بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم نادى مطوبس الرياضى لقاء تعريفي لفريق البحرية بالنادى حول المفاهيم الأساسية للكشافة والدور الذي تقوم به الحركة الكشفية ومدى تأثيرها في تكوين الشخصية وفكر الكشفى المتطوع بحضور القادة الكشفيين رموز الكشافة البحرية في مصر، وتم الإعلان عن فتح باب الإلتحاق بفريق الكشافه البحريه بالنادى، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بحضور القادة الكشفيين " سامح عوض، ومحمد خليفه، وأحمد عطية.

قال القائد محمد خليفة، إنه وجميع القادة الزملاء والمعاونين على استعداد كامل للعمل على إعداد فريق الكشافه البحريه لنادى مطوبس الرياضى، وتقديم كافة طرق الدعم والمناهج الكشفية والتدريبية لتحقيق هدفنا نحو إثراء وبناء جيل واعي قادر على القيادة و مواجهة التحديات.

كما تم تكليف القائد سامح عوض بإعداد خطة سنوية شاملة لتدريب وتأهيل الفريق وعرضها على مجلس إدارة النادي الذي أبدى كامل استعداده لتنفيذ ذلك وخوض تلك المرحله الهامه جدا لفريق الكشافه البحريه لنادى مطوبس الرياضى وإعداد الفريق على أكمل وجه.

وأضاف القائد أحمد عطية، أن نادي مطوبس في طريقه لإحياء الحركة الكشفية في المنطقة كونه مقصدا لكافة الأعمار ولثقة الأسر فى تواجد أبنائهم فى النادى وأن تأسيس الفريق هو خطوة هامة نحو الإعداد العلمي المنظم لفريق قوى وأكد جاهزيته لتقديم كل مجهوده لفريق الكشافه البحريه بالنادى.



جانب من الحضور في اللقاء الكشفي



الحضور من الاطفال في الرواق الازهري



الاعلان عن فتح باب الإلتحاق بفريق الكشافه البحريه



الحضور في الرواق الازهري بمركز شباب بسيدي سالم

وأعلن مجلس إدارة النادى عن شروط الإلتحاق بفريق الكشافه البحريه بالنادى أن يكون سن المتقدم بين عمر 7 سنوات حتى 24 سنة و إحضار صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد وصورة شخصية وتقديمها بمقر النادى يستلمهم محمود ربيع المدير التنفذى، مقدمين كامل الدعم لفريق الكشافه البحريه والترحيب بالمنضمين الجدد للفريق آملين إحداث نقلة فكرية و تغيير حقيقى.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاء الرواق الأزهري بمركز شباب كفر تيدة التابع لإدارة شباب سيدى سالم، ودار اللقاء تحت عنوان "الصلاة عماد الدين" كمحور رئيسى، و تستمر لمدة 9 أشهر بمركز الشباب بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب والأسرة المصرية والتعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية، حضر اللقاء 100 مستفيد برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أدار اللقاء الشيخ إبراهيم رزق، والشيخ محمد حماد، وعاظ الرواق الازهري، وتناولا ضرورة إهتمام الأسر بتشجيع أبناءهم على الصلاة فى أوقاتها و معاناة بعضهم في حالة عزوف الأبناء عن الانتظام فى الصلاة، مؤكدين أن الحل فى هذه الحالة لا يكمن فى التعنيف و اللوم بقدر استخدام الأساليب الإقناعية بالأدلة، والعودة دائما إلى نقاط الاتفاق، لأن الأبناء دائما ما يبحثون عن أهوائهم، وبالإمكان توجيه تفكيرهم إلى أداء الصلاة ولكن بالطرق المحببة الهادئة، وأن هذه الطرق حتما تنجح في عودتهم للصلاة.

يذكر أن لقاءات الرواق الأزهري تنظم بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بإشراف الدكتورة جيهان الحنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، و بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.