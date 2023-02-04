اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تشيلي: مصرع 13 شخصا على الأقل في أكثر من 200 حريق غابات بوسط البلاد

السبت، 04 فبراير 2023 11:12 ص
تشيلي: مصرع 13 شخصا على الأقل في أكثر من 200 حريق غابات بوسط البلاد حريق الغابات
أ ش أ

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أعلنت السلطات في تشيلي، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا مصرعهم في أكثر من 200 حريق غابات بوسط تشيلي إثر موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد .

وأشارت السلطات التشيلية في بيان - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن نحو 40 حريقا أتت على نحو 35 ألف فدان في الوقت الذي تجتاح فيه موجة صيفية حارة ذلك البلد الواقع في نصف الكرة الجنوبي .

وأعلنت السلطات المحلية بـ "بيو بيو" و"نابولي" المجاورة منطقتي كوارث وهما من أكثر المناطق تأثرا بالحرائق التي تمتد من العاصمة سانتياجو حتى الأجزاء الجنوبية من البلاد .

 


تشيلي

غابات تشيلي

حريق غابات تشيلي

الغابات

حريق الغابات



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