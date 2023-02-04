اليوم السابع
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ترامب يطالب بإسقاط المنطاد الصينى بشكل فورى

السبت، 04 فبراير 2023 06:00 ص
ترامب يطالب بإسقاط المنطاد الصينى بشكل فورى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إلى إسقاط منطاد الأرصاد الجوية الصيني الخارج عن السيطرة، في أجواء الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social: "أسقطوا ذلك المنطاد فورا!"

وفي وقت سابق، أوضح ممثل عن وزارة الخارجية الصينية أن "المنطاد وصل من الصين والغرض منه ذو طبيعة مدنية، ولا سيما أنه يستخدم لأبحاث الأرصاد الجوية" ووفقا له، "بسبب الرياح الغربية القوية، فقدت السيطرة على المنطاد وانحرف عن المسار المحدد".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.

ونقلت شبكة NBC الأمريكية عن رايدر قوله: "حددت قواتنا منطاد استطلاع على ارتفاع عال فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة وتم تتبعه خلال اليومين الماضيين".

وأضاف: "نراقب ذلك عن كثب"، مشيرا إلى أنه "فور اكتشاف المنطاد، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات للوقاية من جمع معلومات حساسة".

وأكد البنتاغون، أنه يتم تتبع تحركات المنطاد من قبل قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، ويعتقد الجيش الأمريكي أن المنطاد صيني، وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم يتم إسقاط المنطاد بسبب تشكيله خطرا بالسقوط في مناطق مأهولة بالسكان.


دونالد ترامب

امريكا

ولاية مونتانا

المنطاد الصينى

الصين

كندا



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