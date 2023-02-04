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تحليق 45 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم

السبت، 04 فبراير 2023 09:39 ص
تحليق 45 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم البالونات خلال تحليقها بجوار تمثالى ممنون
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق أكثر من 45 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر الطقس الشتوي الدافئ صباحاً، والتحليق فى رحلة المغامرة الأولى فى مصر فوق المعابد والمقابر الفرعونية والطبيعة الساحرة وشريط نهر النيل، وذلك عقب يومين من إلغاء الرحلات لسوء حالة الطقس وسرعة الرياح فجراً.

ويقول ممثل شركات البالون الطائر بالأقصر، أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط إلتزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث حلقت فى السماء اليوم الخميس، أكثر من 45 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

وتبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

يذكر أنه تشهد الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات تلتزم بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

البالونات خلال تحليقها أعلى المعابد الفرعونية
البالونات خلال تحليقها أعلى المعابد الفرعونية

 

البالونات خلال تحليقها بجوار تمثالى ممنون
البالونات خلال تحليقها بجوار تمثالى ممنون

 

تحليق البالون الطائر أعلى مقابر البر الغربي
تحليق البالون الطائر أعلى مقابر البر الغربي

 

 


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