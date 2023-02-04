تجديد حبس قاتلة جدتها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية و3 آخرين 15 يوما

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة سيدة داخل غرفة نومها بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين صحته وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثه سيدة عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، مسجاة على سرير غرفة النوم، وتبين وفاتها بعد كتم أنفاسها بوضع مخدة السرير عليها حتى فارقت الحياة.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القسم وضباط البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية للقبض على مرتكبى الواقعة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية" – وسيدتان "إحداهما حفيدة المجنى عليها".

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بمساعدة حفيدة المجنى عليها المشار إليها، كما أرشدوا عن المسروقات عبارة عن "المشغولات الذهبية والهاتف المحمول وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه"، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية،وأجرى 4 المتهمين بقتل السيدة المستة وقائع تمثيل جريمتهم، بحضور النيابة العامة، وسط حراسة أمنية مشددة ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.