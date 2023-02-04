جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس الوزارى الذى عقد للنظر فى الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وفق بيان صدرعن رئاسة الحكومة التونسية.



وعرضت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشّيخاوى - خلال الاجتماع - محاور الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وأهدافها المستقبلية وتماشيها مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس.



وأوضح البيان أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي تهدف إلى ضمان توفر رأس المال الطبيعي وتحسين كفاءة استغلال الموارد في كافة الأنشطة وإعتماد حوكمة مؤسساتية شاملة وتوفير آليات تمويل ملائمة ومتاحة لكافة الفاعلين وتنفيذ تنمية محايدة للكربون متكيفة مع التغيرات المناخية وضمان التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية، والقضاء على النقاط السوداء للتلوث وتطهير واستصلاح المواقع الملوثة وتركيز الاقتصاد الدائري، و تنمية الثقافة البيئية وكفاءة الموارد البشرية في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة وتعميمها على مختلف القطاعات.