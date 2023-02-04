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بعد قليل.. رئيس الوزراء ونظيره الرومانى يدليان بتصريحات صحفية

السبت، 04 فبراير 2023 11:46 ص
بعد قليل.. رئيس الوزراء ونظيره الرومانى يدليان بتصريحات صحفية رئيس الوزراء ونظيره الرومانى
كتبت هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات ثنائية معز نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

وذلك بحضور وفدي البلدين؛ لمناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات الاقتصادية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما سيتم عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.

ويدلي رئيس الوزراء ونظيره الروماني بتصريحات صحفية بعد قليل حول نتائج عقد المباحثات الثنائية.

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (6)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (6)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (7)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (7)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (8)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (8)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (9)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (9)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (10)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (10)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (11)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (11)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (12)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (12)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (13)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (13)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (14)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (14)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (15)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (15)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (16)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (16)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (17)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (17)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (18)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (18)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (1)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (1)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (2)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (2)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (3)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (3)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (4)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (4)

 

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (5)
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى (5)

 

 


مصر ورومانيا

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة



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