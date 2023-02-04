برتوكول تعاون بين التدريب المهنى والمؤسسات التعليمية وجامعة شرق بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

قال الدكتور مدحت الحادق، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إنه تم مناقشة سبل التعاون مع الدكتور فوزى إبراهيم عبد الغنى، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم الإطلاع على المشاريع البحثية المختلفة بالأكاديمية ومشاريع تخرج الطلاب المتعلقة بالتطبيقات الصناعية فضلاً عن تقديم عرض عن جميع أنشطة الأكاديمية والمراكز المتقدمة التى حصل عليها طلاب الأكاديمية فى المسابقات العلمية على مستوى الجمهورية، فى إطار إهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتوطيد العلاقات مع جهات التدريب المهنى والمؤسسات التعليمية.

وقال الدكتور مهندس، إيهاب السحيلى، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى ونائبه دكتور محمد صلاح، إن إمكانيات مركز التميز البحثية والمشاريع الوطنية التى يقوم بها المركز لتطوير الصناعة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة .

ومن جهة أخرى قام اللواء المهندس عصام عبد المعوض، رئيس قطاع التدريب بتقديم إمكانيات المدرسة الثانوية للتعليم المزدوج والمعهد الفني للصناعات المتطورة والمجمع التكنولوجى والتى تساهم فى مد جسور التعاون مع جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

وقال الدكتور مدحت الحادق، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إن البرامج التعليمية بكلية الصناعة والطاقة، تشمل برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة السفن وتكنولوجيا صناعة الأخشاب وتكنولوجيا صناعة الأغذية، مشيرًا إلى أن البرامج التعليمية بكلية الصناعة والطاقة تحتاج الى تطوير الطلاب عن طريق زيادة فرص التدريب.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى والتكنولوجى، إن دور وأهمية الجامعات التكنولوجية يأتى فى تخريج فنيين بمهارة عالية لتلبية احتياجات سوق العمل فى الصناعات المختلفة والتى تحتاجها الدولة فى جميع القطاعات الصناعية.

وأضاف "الحادق" بأنه تم التوصيه بتقديم مقترح بروتكول تعاون بين قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى ومركز التميز العلمى والتكنولوجى، والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وبين جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية لدعم تدريب الطلاب واكتساب المهارات العلمية.



الدكتور مدحت الحادق رئيس الجامعة التكنولوجية شرق بورسعيد



الدكتور مدحت الحادق أثناء مصافحتة قيادات التعليم العالى



جانب من اجتماع رؤساء الجامعات ود. مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية