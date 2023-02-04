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بدء تلقي طلبات المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

السبت، 04 فبراير 2023 12:56 م
بدء تلقي طلبات المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية محافظه الاسماعيليه-ارشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية عن بدء تلقي طلبات الانضمام للجنة المتطوعين بمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والمتحركة للعام 2023 في دورته الـ24، برئاسة الكاتب الصحفي عصام زكريا رئيس المهرجان.

وتجري مقابلات شخصية للمتقدمين من خلال لجنة ثلاثية مكونة من المخرج محمد محمدين وحنان الضبع وخالد زاده.

وجاء بالشروط الواجب توافرها في المتطوع:

التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 14- 20 مارس 2023 "فترة انعقاد فعاليات المهرجان"والسن لا يقل عن 18 سنة وأن يكون المتقدم خريج جامعي أو على الاقل طالب بإحدى الجامعات وإجادة لغة أجنبية "اللغة الانجليزية أو غيرها"وحسن المظهر و السمعة والسلوك والقدرة على التعاون وإجادة العمل بروح الفريق والالتزام والتعاون خلال فترة التدريب و الاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان والاولوية لأبناء الاسماعيليةو اجتياز المقابلة الشخصية.

وأعلنت إدارة المهرجان المستندات المطلوبة، وهي ملء استمارة بيانات المتطوع من خلال الرابط: https://forms.gle/aX4qtKAmjtKbK8mAA  صورة بطاقة الرقم القومي على ان تكون سارية، صورة كارنيه الجامعة بالاضافة إلى الاصل للاطلاع "بالنسبة لطبة الجامعة"، صورة المؤهل الجامعي بالاضافة إلى الاصل للاطلاع "بالنسبة للخريجين".

يتم تلقى طلبات الاشتراك من خلال الاستمارة عبر  الرابط https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE1JMudFoO4HVu-idDOaCDH7CBI-bOljk44pdwQElBS9jBYA/viewform، و ذلك خلال الفترة من السبت 4 فبراير و حتى الجمعة 10 فبراير.

 

 


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