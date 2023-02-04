بايدن ردا على اقتراح إسقاط المنطاد الصينى: سنتولى أمره

ردّ الرئيس الأمريكى جو بايدن، السبت، على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الصينى الذى يحلق فوق أنحاء البلاد منذ أيام.
وكان جواب بايدن مختصرا، بحسب سكاى نيوز، حيث قال إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه أثناء تحليقه في سماء أمريكا، ولم يوضح الرئيس الأمريكى كيف سيتم "تولي أمر" المنطاد.
ويأتي ردّ بايدن في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع "البنتاجون"، أنه من المتوقع أن يغادر المنطاد الصيني السواحل الشرقية للولايات المتحدة بحلول السبت.
وقال موقع "سي إن إن" الأمريكى إن المنطاد قد يخرج من الساحل الشرقي فى وقت مبكر من صباح السبت، وذلك استنادا إلى نموذج الطقس التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
وصرح المتحدث باسم البنتاجون، يوم الخميس 2 من فبراير، بأن الرادارات الأمريكية، رصدت منطاد استطلاع صينيا، محلقا في أجواء الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تأجيل زيارته المقررة للعاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، إثر حادثة المنطاد الصيني، ولم يحدد الموعد الجديد.
ومن جانبها، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الولايات المتحدة إلى وقف حملة التكهنات حول المنطاد الصيني، مشيرة إلى أنه منطاد مدني، انحرف عن مساره نتيجة العوامل الجوية.
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