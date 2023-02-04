انقلاب سيارة نصف نقل بترعة ناصر بأبو المطامير في البحيرة

وكان الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد إصابة 14 شخص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون.

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وبالفحص تبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "العلمين- وادى النطرون" بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

والمصابون هم :- أحمد محمود عبد الحميد38 سنة ومقيم المنصورة، وأسامة السعيد مصطفى 25 سنة مقيم سمنود غربية بجروح بالوجه وكدمات متفرقة، حاتم فؤاد المرسى39 سنة مقيم المنصورة بجروح باليد اليسرى وكدمات شديدة بالركبة اليسرى، وهاشم ابوالفضل عرفة 33 سنه مقيم المنصورة بكدمه شديدة بالظهر، ومحمود عزت محمد 30 سنه مقيم المنصورة بكدمات شديدة بالصدر، وأحمد السيد محمد 30 سنة مقيم المنصورة بخلع بالكتف الأيسر، و اسلام محمود السيد 18 عام.مقيم .المنصورة بكسر بالحوض.

ومحمود محمد أحمد - 31 سنة مقيم المنصورة، بكدمات وسحاجات، جوده محمود جوده 35سنه مقيم القليوبية بكدمات وسحاجات، وأحمد عبدالمالك حافظ 35 سنه بكدمات وسحاجات، كدمات وسحاجات، ومحمد صلاح عبد الحميد 21عام و عبد المنعم محمد عبد المنعم ..21 مقيم الدقهلية بكسر بالضلوع و ايهاب ربيع عيد احمد ..42 عام مقيم الدقهليه ..بكدمات وسحاجات وهانى محمد راشد 16 عام مقيم الدقهلية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.



