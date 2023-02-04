اليونيدو: نتعاون مع البنك الدولى وسويسرا لتطوير مدن صناعية صديقة للبيئة بمصر

الأمير نصرى

قال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة «اليونيدو»، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن منطقة الشرق الأوسط عانت من أزمات متعددة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف «رزق»، أن هناك تعاونًا بين المنظمة والبنك الدولي والحكومة السويسرية، لتطوير ملف المدن الصناعية الصديقة للبيئة، ونقوم بتنفيذ هذا المشروع في مصر.

وأوضح أن الصناعة الخضراء تعد ضمن محاور عمل المنظمة داخل مصر، بالإضافة إلى إدخال معايير الاستدامة داخل القطاعات الزراعية المصرية.

وتابع «رزق» أن «اليونيدو» تقدم تدريبات وأنشطة توعوية لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن النهوض بالتعليم الفني يعد أحد أولويات عمل المنظمة، خاصة أن الصناعات الحيوية تساعد في التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وذكر «رزق» أن مصر تعد أكبر دولة في العالم في إنتاج التمور، لافتًا إلى أن المنظمة تنظم مسابقة محلية لتقييم وتسويق المنتجات المصرية، إذ إن لدى مصر آلاف الأسر القادرة على ابتكار منتجات غذائية متنوعة.

جدير بالذكر أن «اليونيدو» هي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وإحدى المنظمات المعنية بالتعاون مع مختلف الشركاء بمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.