اليوم.. جولة تفقدية لوزير الصحة لمستشفيات الشرقية لمتابعة تطوير الخدمة

الشرقية - إيمان مهنى

يقوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، بزيارة لمحافظة الشرقية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمراكز الحسينية وفاقوس وأبو كبير وههيا والزقازيق.

ومن المقرر يقوم وزير الصحة برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتفقد وحدة طب الأسرة ونقطة إسعاف قرية جزيرة سعود، ومستشفى الحسينية المركزى والذين تم تمطورهم ضمن مبادرة حياة كريمة، كما سيتفقد مستشفيات فاقوس للطوارئ، أبوكبير، ههيا، مركز الكبد بههيا، والزقازيق العام، الاحرار التعليمى والمبرة بالزقازيق.

يذكر أنه جرى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحداث الأجهزة، بالإضافةإلى 24 منشأة طبية تابعة للإدارة الصحية بمنشأة الحسينبة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

ذلك فى إطار اهتماما كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية وغير الطبية بالريف المصري.