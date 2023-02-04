اليوم السابع: قناة السويس شريان التنمية الصامد أمام الشائعات

تنشر جريدة اليوم السابع العديد من الملفات المهمة على الساحة المحلية والعالمية، منها: قناة السويس شريان التنمية الصامد أمام الشائعات.. مزاعم جديدة تتزامن مع إعلان نجاح أهم مجرى ملاحى عالمى فى تحقيق زيادة غير مسبوقة بالإيرادات بنسبة 45%.. مباحثات مصرية رومانية موسعة لبحث تعزيز التعاون المشترك.. الحكومة: لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم فى يوليو المقبل.

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