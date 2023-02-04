اليوم السابع
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الكنيسة تنعى شريف إسماعيل: خدم بلادنا فى فترة دقيقة من عمر الوطن

السبت، 04 فبراير 2023 11:28 م
الكنيسة تنعى شريف إسماعيل: خدم بلادنا فى فترة دقيقة من عمر الوطن شريف اسماعيل
كتب: محمد الأحمدى

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تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 67 عامًا بعد أن خدم بلادنا العزيزة مصر في فترة دقيقة من عمرها وتفانى في العمل العام في مختلف المناصب.
 
وتابع بيان الكنيسة نعزي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في وفاة هذه الشخصية الوطنية، ذاكرين له مواقفه وجهوده لأجل رفعة هذا الوطن. كما نذكر له بكل التقدير علاقته الطيبة مع الكنيسة وحرصه على تعزيز قيم المواطنة. 
 
 نصلي أن يعطي الله أسرة الراحل وأحباءه صبرا وعزاءً خاصًّا.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

شريف اسماعيل



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