العراق.. تحذيرات دولية من نزوح سكان نينوى بسبب الجفاف

كتب محمد جمال

حذر تقرير بيئي مشترك لمنظمات دولية وعراقية من احتمال نزوح نحو مليوني شخص من سكان المناطق الغربية من محافظة نينوى خلال العقد المقبل، من جراء الجفاف ونضوب مصادر المياه في تلك المناطق، نتيجة احتباس الامطار والجفاف فى الموسمين الماضيين، بحسب سكاى نيوز.