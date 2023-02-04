اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعو للتعامل بهدوء مع مسألة المنطاد وتحذر من تشويه سمعتها

السبت، 04 فبراير 2023 04:22 م
الصين تدعو للتعامل بهدوء مع مسألة المنطاد وتحذر من تشويه سمعتها المنطاد
رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثّت الصين على المعالجة "الهادئة" للجدل حول المنطاد الصيني المكتشف في أجواء الولايات المتحدة، وفقا لبى بى سى. 

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم السبت، إن بكين لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة.
 
وقال البيان إن وانج يي، كبير مسئولي السياسة الخارجية، إنه ناقش الحادث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عبر الهاتف، مؤكدا أن الحفاظ على قنوات الاتصال على جميع المستويات أمر مهم "خاصة في التعامل مع بعض المواقف غير المتوقعة بطريقة هادئة وموثوقة".
 
وأضاف أن بكين "لن تقبل أي تخمين أو دعاية لا أساس لها"، واتهم "بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة" باستخدام الحادث "كذريعة لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها".
 
وكان بلينكن أرجأ في وقت سابق زيارة لبكين، قائلا إن وجود منطاد "المراقبة" كان "عملا غير مسؤول، وغير مقبول".
 
وكانت زيارة بلينكن التي المقررة يومي الأحد والإثنين، ستصبح أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول أمريكي، إلى الصين خلال سنوات.
 
وبينما سادت مخاوف من أن المنطاد يستخدم في "التجسس"، أكدت الصين أنه لأغراض "مدنية" مبدية أسفها لانجرافه إلى الأجواء الأمريكية.
 
وكان من المتوقع أن يجتمع الوزير الأمريكي مع نظيره الصيني، ومن ثم الرئيس شي جينبينج.
 
وقال بلينكن في بيان الجمعة، إن المنطاد الصيني "هو انتهاك لسيادتنا".
 
وأضاف "هذا تصرف غير مقبول، وغير مسؤول في الوقت نفسه، لكنه يتسم بغير المسئولية بشكل أكثر لأنه جاء عشية زيارة كان يخطط لها منذ وقت طويل".
 
وقالت بكين إنه "منطاد مدني" انحرف عن مساره المخطط له.
 
وقال مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية إنهم يعتقدون أن المنطاد، الذي شوهد فوق مناطق حساسة في الأيام الأخيرة، هو في الواقع جهاز "مراقبة على ارتفاعات عالية". لكن الخارجية الصينية قالت في بيان إن المنطاد يستخدم لأغراض "الأرصاد الجوية بشكل أساسي".
 
وأضافت أن الصين "تأسف للدخول غير المقصود" للمنطاد إلى المجال الجوي الأمريكي.
 
 

الصين

الولايات المتحدة

العلاقات الصينية الامريكية

المنطاد الصينى

الخارجية الصينية

انتونى بلينكن



الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية اليوم: كتاب جديد يكشف سعى مدعيى نيويورك إثبات عدم "جنون" ترامب .. حادث "المنطاد" يعكس هشاشة العلاقات بين واشنطن وبكين.. "إرهاب السوشى" ينتشر فى مطاعم اليابان.. والإضرابات تهز قطاع الصحة ببريطانيا

السبت، 04 فبراير 2023 03:20 م

نيويورك تايمز: حادث المنطاد يعكس هشاشة العلاقات وعدم الثقة بين واشنطن وبكين

السبت، 04 فبراير 2023 01:20 م

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف اليوم.. "البنتاجون" ترصد منطادا صينيا ثانيا فوق أمريكا اللاتينية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب ديالي بالعراق.. حريق هائل في ولاية أوهايو الأمريكية بعد خروج قطار عن القضبان

السبت، 04 فبراير 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة