الصين تدعو للتعامل بهدوء مع مسألة المنطاد وتحذر من تشويه سمعتها

رباب فتحى

حثّت الصين على المعالجة "الهادئة" للجدل حول المنطاد الصيني المكتشف في أجواء الولايات المتحدة، وفقا لبى بى سى.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم السبت، إن بكين لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة.

وقال البيان إن وانج يي، كبير مسئولي السياسة الخارجية، إنه ناقش الحادث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عبر الهاتف، مؤكدا أن الحفاظ على قنوات الاتصال على جميع المستويات أمر مهم "خاصة في التعامل مع بعض المواقف غير المتوقعة بطريقة هادئة وموثوقة".

وأضاف أن بكين "لن تقبل أي تخمين أو دعاية لا أساس لها"، واتهم "بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة" باستخدام الحادث "كذريعة لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها".

وكان بلينكن أرجأ في وقت سابق زيارة لبكين، قائلا إن وجود منطاد "المراقبة" كان "عملا غير مسؤول، وغير مقبول".

وكانت زيارة بلينكن التي المقررة يومي الأحد والإثنين، ستصبح أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول أمريكي، إلى الصين خلال سنوات.

وبينما سادت مخاوف من أن المنطاد يستخدم في "التجسس"، أكدت الصين أنه لأغراض "مدنية" مبدية أسفها لانجرافه إلى الأجواء الأمريكية.

وكان من المتوقع أن يجتمع الوزير الأمريكي مع نظيره الصيني، ومن ثم الرئيس شي جينبينج.

وقال بلينكن في بيان الجمعة، إن المنطاد الصيني "هو انتهاك لسيادتنا".

وأضاف "هذا تصرف غير مقبول، وغير مسؤول في الوقت نفسه، لكنه يتسم بغير المسئولية بشكل أكثر لأنه جاء عشية زيارة كان يخطط لها منذ وقت طويل".

وقالت بكين إنه "منطاد مدني" انحرف عن مساره المخطط له.

وقال مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية إنهم يعتقدون أن المنطاد، الذي شوهد فوق مناطق حساسة في الأيام الأخيرة، هو في الواقع جهاز "مراقبة على ارتفاعات عالية". لكن الخارجية الصينية قالت في بيان إن المنطاد يستخدم لأغراض "الأرصاد الجوية بشكل أساسي".

وأضافت أن الصين "تأسف للدخول غير المقصود" للمنطاد إلى المجال الجوي الأمريكي.