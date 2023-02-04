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السوداني: العراق ينفق نحو 3 مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية

السبت، 04 فبراير 2023 02:45 م
السوداني: العراق ينفق نحو 3 مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني
وكالات

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري"، فيما بين أن سوق الأدوية في العراق ينفق نحو 3 مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان نشرته للسومرية نيوز، إن الأخير "ترأّس، اليوم السبت، اجتماعاً ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من المديرين العامّين بالوزارتين وعدد من المستشارين"، مبينا أن "الاجتماع شهد مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق".

 


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