اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 10:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي ينعى رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل.. إنفوجراف

السبت، 04 فبراير 2023 08:35 م
الرئيس السيسي ينعى رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل.. إنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الحزن والأسى مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل. 
 
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى هذا النعى.
الرئيس السيسى ينعى الدكتور شريف اسماعيل
الرئيس السيسى ينعى الدكتور شريف اسماعيل

أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل

الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة

لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه

أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص، وإنا لله وإنا إليه راجعون

 


الدكتور شريف إسماعيل

وفاة شريف إسماعيل

رئيس الوزراء السابق

الرئيس السيسى



الموضوعات المتعلقة

مجلس الوزراء ينعى الدكتور شريف إسماعيل.. مدبولى: الراحل الكريم كان نموذجا فى الإخلاص

السبت، 04 فبراير 2023 08:25 م

وفاة شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق.. تغطية عاجلة على تليفزيون اليوم السابع

السبت، 04 فبراير 2023 08:23 م

وزير الأوقاف ناعيا شريف إسماعيل: قامة وطنية عظيمة ومخلص لوطنه

السبت، 04 فبراير 2023 08:23 م

الرئيس السيسى ناعيًا شريف إسماعيل: كان رجلًا عظيمًا بحق تحمل المسئولية فى أصعب الظروف

السبت، 04 فبراير 2023 07:56 م

وفاة المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق

السبت، 04 فبراير 2023 07:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة