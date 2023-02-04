الرئيس السيسي ينعى رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل.. إنفوجراف

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الحزن والأسى مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى هذا النعى.



الرئيس السيسى ينعى الدكتور شريف اسماعيل

أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل

الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة

لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه

أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص، وإنا لله وإنا إليه راجعون