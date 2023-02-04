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الرئيس السيسى ناعيًا شريف إسماعيل: كان رجلًا عظيمًا بحق تحمل المسئولية فى أصعب الظروف

السبت، 04 فبراير 2023 07:56 م
الرئيس السيسى ناعيًا شريف إسماعيل: كان رجلًا عظيمًا بحق تحمل المسئولية فى أصعب الظروف الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الحزن والأسى مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق والدكتور شريف إسماعيل. 
 
وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى:"أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".
 
وقال الرئيس السيسى، إن الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة .
 
وأضاف الرئيس السيسى:"لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.وإنا لله وإنا إليه راجعون"
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السيسى

الرئيس السيسى

شريف اسماعيل

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