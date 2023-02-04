الداخلية تضبط 71 قطعة سلاح و315 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 71قطعة سلاح نارى ، و315 قضية مخدرات وتنفيذ 48822 حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 18متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2618) حكم قضائى متنوع وضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.