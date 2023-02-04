الداخلية تضبط كميات من المواد المخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه.. تفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تابعت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الإسكندرية - الدقهلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرتين إجراميتين، مُتخذين من دوائر قسمى شرطة (أول- ثان العامرية)، (ومركز شرطة دكرنس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، حيث تم ضبط (3 عناصر إجرامية " لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم (70 ألف قرص مخدر - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول) وضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (4 عناصر إجرامية) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 3,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش- 3 دراجات نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى– بندقية آلية - عدد 2 خزينة - طلقات مختلفة الأعيرة - 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (8,800,000 جنيه تقريباً).