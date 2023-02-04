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الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه فى القاهرة

السبت، 04 فبراير 2023 11:32 م
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه فى القاهرة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" - مقيم بمحافظة القاهرة).
 
وذلك لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال، عن طريق قيامه بـ "تأسيس الشركات وشراء (الوحدات السكنية وسيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

غسل اموال

الداخلية

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