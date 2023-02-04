الحماية المدنية تنقذ 6 أشخاص فى حادث انهيار عقار بأسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الحماية المدنية بأسيوط في إنقاذ 6 أشخاص من داخل أحد العقارات عقب انهياره.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بلاغاً بشأن حدوث انهيار منزل كائن بدائرة مركز شرطة منفلوط، مكون من طابقين يسكن به 6 أشخاص (إحدى السيدات "أرملة" وأبنائها)، ونتج عن ذلك احتجاز جميع قاطنيه أسفل الأنقاض.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأسيوط إلى محل البلاغ، ونجحت فى استخراج المذكورين جميعاً "على قيد الحياة" وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.