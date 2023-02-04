التضخم فى النمسا يقفز إلى أعلى مستوى فى 70 عاما

كتب محمد جمال

قفز معدل التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى تشهده البلاد منذ 70 عاماً، بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، وسجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 11.1 بالمئة في شهر يناير الماضى، بحسب سكاى نيوز.