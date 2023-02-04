البنتاجون: رصد منطاد صينى ثان فوق أمريكا اللاتينية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها رصدت منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أمريكا اللاتينية، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".
وكانت الولايات المتحدة قد قالت، الأربعاء، إنها رصدت "منطاد تجسس صيني" فوق ولاية مونتانا الأمريكية، منددة بانتهاك صريح لسيادتها، ملغية زيارة مقررة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين، كانت ستكون الأولى من نوعها منذ 5 سنوات.
البنتاجون: رصد منطاد صينى ثان فوق أمريكا اللاتينيةالسبت، 04 فبراير 2023 03:41 ص
منطاد التجسس الصينى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها رصدت منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أمريكا اللاتينية، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".
الموضوعات المتعلقة
باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين لجأت للمناطيد للتجسس على قاعدة عسكرية أمريكيةالسبت، 04 فبراير 2023 01:00 ص
خارج الحدود.. منطاد صينى فى سماء الولايات المتحدة يشعل التوتر بين بكين وواشنطن (فيديو)السبت، 04 فبراير 2023 12:10 ص
ألوان مبهجة وأضواء مبهرة.. احتفالات الصين بعيد الفوانيسالسبت، 04 فبراير 2023 12:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة