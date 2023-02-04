البنتاجون: رصد منطاد صينى ثان فوق أمريكا اللاتينية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها رصدت منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أمريكا اللاتينية، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".



وكانت الولايات المتحدة قد قالت، الأربعاء، إنها رصدت "منطاد تجسس صيني" فوق ولاية مونتانا الأمريكية، منددة بانتهاك صريح لسيادتها، ملغية زيارة مقررة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين، كانت ستكون الأولى من نوعها منذ 5 سنوات.