"البحوث الإسلامية" يطلق قافلة توعوية شاملة إلى جنوب سيناء

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية شاملة إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن خطة المجمع في التوعية الشاملة تستهدف التوعية بجميع القضايا الهامة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

أضاف عياد أن تسيير القوافل الأسبوعية إلى جميع محافظات الجمهورية يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن الفكر المتطرف وجماعات العنف، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

فيما أوضح الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن خطة عمل القافلة لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط وإنما يتم تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية إضافة إلى المقاهي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، وتستمر لمدة أسبوع.