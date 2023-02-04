اعرف الأعمال النهائية لمشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط 10X نقاط

يعد مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية، والحضارية والثقافية والدينية والذى توليه الدولة اهتماما كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفى النقاط الآتية موضع بعض مراحل التطوير:

1-تطوير المنطقة الأثرية على جانبى قنطرة جسر الجبل بحى غرب.

2- تطوير السور على جانبى الطريق المودرن إلى الدير وإضافة مساحات خضراء وتشجير المنطقة لإعطاء المكان شكل جمالى بالإضافة.

3- رفع كفاءة وتطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلى العيون الأثرية لتكون بداية مدخل مسار محطة العائلة المقدسة بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط.

4- استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية .

5- الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار لتكون دليلا للزائرين للدير.

6-تشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة مرسوم عليها علامات إرشادية لمسار العائلة المقدسة.

7-إعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري.

8- تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة تشارك فيه كافة أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما "دير السيدة العذراء بدير درنكة" و"الدير المحرق بالقوصية.

9-يهدف تطوير المسار أن يكون لها عائد سياحى واقتصادى كبير وحفاظًا على الإرث الإنسانى لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

10- أعمال التطوير تستهدف الخروج بالمظهر الذى يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.