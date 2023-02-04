اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استيراد القمح ومنتدى اقتصادى بين البلدين.. تصريحات مدبولى بعد لقاء نظيره الرومانى (إنفوجراف)

السبت، 04 فبراير 2023 02:57 م
استيراد القمح ومنتدى اقتصادى بين البلدين.. تصريحات مدبولى بعد لقاء نظيره الرومانى (إنفوجراف) تصريحات رئيس الوزراء بعد لقائه مع نظيره الرومانى

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جلسة المباحثات مع نظيره الروماني تطرقت إلي دخول الشركات الرومانية للاستثمار فى أفريقيا من خلال تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
 
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بزيارة نظيره الروماني لمصر والتي تعد الزيارة الأولي لرئيس وزراء رومانيا منذ 20 عاما، موضحا أنه أثناء عقد جلسة المباحثات الثنائية تم توجيه الشكر لرومانيا على استقبالها للطلاب المصريين أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
تصريحات رئيس الوزراء بعد لقائه مع نظيره الرومانى
تصريحات رئيس الوزراء بعد لقائه مع نظيره الرومانى
 
وأوضح، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلي أن مصر طلبت زيادة استيراد الحبوب من رومانيا.
            
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات ثنائية مع نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.
 
وذلك بحضور وفدي البلدين؛ لمناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات الاقتصادية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما سيتم عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.

رئيس الوزراء

الأزمة الروسية الأوكرانية

رومانيا



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