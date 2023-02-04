استئناف المنصورة تصدر حكمًا بأحقية العاملين في كهرباء شمال الدلتا بضم العلاوات

أصدرت محكمة استئناف المنصورة، حكمها فى القضية رقم 265 لعام 2021 عمال كلى دمياط، والخاصة بضم العلاوات الخاصة بالعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأحقية العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فى ضم العلاوات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية.

واصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار أيمن مصطفى أبو العينين وعضوية كلا من المستشار سامر عبد الحميد العوضى والمستشار محمد حسن المنشاوى وأمانة سر المستشار رانى ابراهيم عبد الموجود، حكمها بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف

و أصدرت المحكمة حكمها بأحقية العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فى ضم العلاوات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية.

وحكمت المحكمة بأحقية صرف العلاوة الخاصة والعلاوات الاستثنائية وفقا لما جاء فى منطوق الحكم بما لا يتجاوز 10 % من الأجر الأساسى وضمهما للأجر الأساسى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام شركة كهرباء شمال الدلتا بصرف العلاوة الخاصة بما يعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وكان المحامى إسلام مراد، والمحامى العمالى، وهو محامى بالاستئناف، قد تقدم بدعوى قضائية تحمل رقم رقم 265 لعام 2021 عمال كلى دمياط، بشأن ضم العلاوات الخاصة بالعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مطالبا فيها بأحقية العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فى ضم العلاوات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية، ومختصما رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.