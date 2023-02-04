إصلاح كسر في خط مياه وحملات نظافة وأعمال رفع المخلفات ببيلا في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات للارتقاء بالشوارع والميادين وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والاستجابة الفورية لشكاوى بنطاق مركز بيلا، من حملات نظافة وإزالة إشغالات، وذلك في إطار استمرار الأعمال للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكثيف أنشطة رؤساء الوحدات المحلية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الخدمات لمواطني مركز بيلا.

وتابع رئيس مدينة بيلا، اليوم السبت، أعمال الانتهاء من إصلاح خط المياه المغذي لقرية أبو بدوي، عقب تعرضه لكسر مفاجئ اليوم، من خلال التواصل مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة فور تلقي البلاغ، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع العطل لإصلاحه من خلال فريق فني، مؤكدًا عودة ضخ المياه للوحدات السكنية مرة أخرى عقب الانتهاء من الأعمال.

كما تابع حملات النظافة اليومية بكافة أحياء المدينة لرفع مخلفات صناديق القمامة وتنظيف محيطها، وكذا رفع الرمال والأتربة من جانبى الطرق، ورفع مخلفات الأشجار، ونقل أطنان من المخلفات للمقلب العمومي للمدينة.

وتابع جهود الوحدات المحلية المكثفة لتنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المتعلقة بإزالة التعديات والإشغالات، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وتمهيد الطرق الداخلية بالقرى، تيسيرًا على المواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بيلا، أن قسم النظافة بمجلس مدينة بيلا واصل أعماله المكثفة بتنظيم حملة مسائية لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، وتمكن من رفع كميات كبيرة من المخلفات والتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع وأحياء والسوق العمومي بالمدينة وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا تكثف من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتقوم بنقل المخالفات أولاً بأول للمقالب الوسيطة ونقلها للمقلب العمومي، لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال وحملات النظافة بكافة شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجميع بالقرى التابعة لها لرفع كفاءة منظومة النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة له.



جانب من رفع المخلفات



استمرار حملات النظافة ببيلا



متابعة اصلاح كسر مياه ببيلا



رفع القمامة من الشوارعط