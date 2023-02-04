اليوم السابع
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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخرين في مدينة أريحا

السبت، 04 فبراير 2023 10:05 ص
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخرين في مدينة أريحا قمع الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، تخلله اعتقال مواطن ونجليه.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية وحاصرت منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب على إثرها مواطنان اثنان بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومنعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم لنقل المصابين".


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن عوني لافي، ونجليه محمد، وجميل.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة أريحا أمس، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر، حيث تواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضي، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.


وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من خربة أبو فلاح شمال شرق رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.


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