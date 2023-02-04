إصابة عامل بطلق نارى فى الرأس بسبب خلافات الجوار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج، مزارعا يبلغ من العمر 65 سنة يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج مصابا بجرح رضي بالجبهة وجرحين رضيين بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وتم ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بإصابة مزارع بطلق نارى بالرأس على إثر وقوع مشاجرة بدائرة المركز بسبب خلافات الجوار وتم نقل المصاب للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو شحاته أ ب 65 سنة مزارع إلى مستشفي سوهاج الجامعي ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً " بطلق ناري بالرأس.

وبسؤال نجله المدعو يوسف ش أ 24 سنة عامل أجري ويقيم بذات الناحية أتهم كل من إسلام ن ك 30 سنة عامل أجري، وأحمد ر ن 28 سنة عامل أجري ويقيمان دائرة المركز بالتعدي علي والده وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة المتهم الأول مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي صناعة محلية وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.