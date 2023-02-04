إزالة 106 مكمورات فحم عشوائية بالدلنجات فى البحيرة حفاظًا على الصحة العامة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للإشتراطات البيئية وغير المطورة على مستوى المحافظة.
مشددة على مراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه أكد على دومه، مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، أنه تم ازالة 106 مكمورات عشوائية بقرية البستان بمركز الدلنجات، ليصبح إجمالى ماتم ازالته حتى الان 207 مكمورات ، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي و الإدارة المركزية للصرف بمعاونة قوات الأمن لإزالة مكامير الفحم المخالفة.
يذكر ان محافظة البحيرة قد اقامت خلال الفترة الماضية 101 مكمورة فحم مطورة "65 بمركز رشيد -28 بمركز الدلنجات - 7 بمركز ابو المطامير - 1 بمركز كوم حمادة".
وتعد المكامير المطورة من التجارب الرائدة التي يجب تعميمها وتوثيقها لما لها من تأثير كبير في ترشيد واستخدام الطاقة بكفاءة وخفض نسبة الملوثات وانتاج فحم نباتي قابل للتصدير يحقق زيادة في مصادر الدخل القومى.
وتعمل محافظة البحيرة على محورين أساسيين لمواجهة تلوث البيئة اولهما الوقاية، وإعداد الخطة الإستباقية لمواجهة التغيرات المناخية والمحور الثاني وضع خطة للأزمات والكوارث سواء الطبيعية، المناخية، البيئية أو الغير طبيعية ووضع خطط تبادلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمحافظات المجاورة، كما تقوم محافظة البحيرة بدعم كافه المشروعات الصديقة للبيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة.
وتتضمن خطة محافظة البحيرة لمواجهة تلوث البيئة إزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن مع إتاحة التمويل اللازم وعقد ندوات للشباب لمثل تلك المشروعات الصديقة للبيئة.
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