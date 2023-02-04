إزالة 106 مكمورات فحم عشوائية بالدلنجات فى البحيرة حفاظًا على الصحة العامة

وتعد المكامير المطورة من التجارب الرائدة التي يجب تعميمها وتوثيقها لما لها من تأثير كبير في ترشيد واستخدام الطاقة بكفاءة وخفض نسبة الملوثات وانتاج فحم نباتي قابل للتصدير يحقق زيادة في مصادر الدخل القومى.

وتعمل محافظة البحيرة على محورين أساسيين لمواجهة تلوث البيئة اولهما الوقاية، وإعداد الخطة الإستباقية لمواجهة التغيرات المناخية والمحور الثاني وضع خطة للأزمات والكوارث سواء الطبيعية، المناخية، البيئية أو الغير طبيعية ووضع خطط تبادلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمحافظات المجاورة، كما تقوم محافظة البحيرة بدعم كافه المشروعات الصديقة للبيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة.

وتتضمن خطة محافظة البحيرة لمواجهة تلوث البيئة إزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن مع إتاحة التمويل اللازم وعقد ندوات للشباب لمثل تلك المشروعات الصديقة للبيئة.