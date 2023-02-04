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إدارة منتدى شباب العالم: عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله المعهود من "مدينة شرم الشيخ" وتخصيص عوائد الرعاية لصالح تنفيذ حزمة مبادرات

السبت، 04 فبراير 2023 06:18 م
إدارة منتدى شباب العالم: عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله المعهود من "مدينة شرم الشيخ" وتخصيص عوائد الرعاية لصالح تنفيذ حزمة مبادرات منتدى شباب العالم
ماجد تمراز

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أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ".

وأضافت إدارة المنتدى، في بيان لها، أنه سيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، والتي كان من المقرر إطلاقها بمدينة شرم الشيخ، في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

وأكدت إدارة المنتدى، أن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام، ستكون بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.


منتدى شباب العالم

منتدى الشباب

شرم الشيخ

اكسترا نيوز

مؤتمر صحفى

اليوم السابع بلس



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