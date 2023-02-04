أهالى الكرنك يحتفلون بالليلة الختامية لمولد الشيخ موسى أبوعلى بالذكر والألعاب

الأقصر – أحمد مرعى

حضر المئات من المريدين والأهالى بمنطقة الكرنك وسط مدينة الأقصر، فعاليات الليلة الختامية لمولد الشيخ موسى أبو على الشهيرة بمنطقة الكرنك، وذلك بعد 5 ليالى من الاحتفال الذى يتم تنظيمه سنويًا فى الشوارع المحيطة بساحة القطب الجليل فى المنطقة الأشهر بوسط مدينة الأقصر، وسط تنظيم ليالى المديح والمرماح وغيرها من الفعاليات للاحتفال بذكرى المولد.

ويتم خلال الاحتفالات بمولد الشيخ موسى أبو على بالكرنك، نصب المراجيح والعربات والحنطور وشراء الحلوى والألعاب، حيث تخرج بصورة سنوية دورة المولد من منطقة الكرنك تجوب كورنيش النيل ومختلف أنحاء المنطق بالكامل، ويشارك فيها المئات من أبناء المحافظة ممتطين الخيول والجمال وعربات الحنطور والكارو للاحتفال بمولد "الشيخ موسى أبو علي"، كما تتم فى الليلة الختامية للمولد بمنطقة الكرنك مساءًا، عقد حلقات الذكر والأناشيد الدينية وسط منطقة الكرنك، وتقام سرادق العشاء بالمأكولات الأقصرية الخاصة بالمولد وهى الكباب واللحوم المختلفة، كما تقام مسابقات التحطيب والرقص بالخيول فى المناطق الفضاء بالكرنك.

و تستمر الاحتفالات بمولد الشيخ موسى أبو على بالكرنك، لمدة 5 أيام متتالية حتى الليلة الختامية التى يتم فيها تنظيم حلقات الذكر الصوفية والأناشيد الدينية بجوار مقام الشيخ بمنطقة الكرنك، كما تقام موائد العشاء بالمأكولات الخاصة بالمولد وهى "الكباب واللحوم المختلفة"، كما تقام مسابقات مرماح الخيول فى المناطق الخالية بالكرنك.

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ موسى على محمود من مواليد عام 1908 الزينية بحرى مركز الأقصر، حيث نشأ فيها وعاش وتربى، حتى انتقل إلى الكرنك واستقر به المطاف هناك عام 1950 وبدأ نجمه يعلو ويزدهر فى تلك المنطقة، وبدأ الناس يأتون إليه ويتبركون به بعد ظهور العديد من كرامات الأولياء والصالحين له، فكانت ملامحه تدل على الزهد والطيبة والورع بين أقرانه، وكان دائم العزلة والابتعاد عن اللعب واللهو وكثير التفكر والتدبر.



الحضرة والذكر فى الليلية الختامية للمولد بالكرنك



ألعاب وهدايا للأطفال فى الليلة الختامية للمولد



بائعى الحلوى والسودانى فى ليالي المولد بالكرنك



بيع الألعاب للأطفال فى المولد بالكرنك



جانب من الليلة الختامية للمولد بالكرنك



جانب من بايكات بائعى الحلوى فى المولد



سرادقات المديح والضيوف بالليلة الختامية للمولد



مئات المريدين أمام ساحة الشيخ موسي أبوعلى بالكرنك



