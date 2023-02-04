أسماء أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية بالتعليم الأزهرى في الإسكندرية

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية للفصل الدراسى الأول بعد انتهاء أعمال الكنترول والتصميم واعتماد النتيجة وينشر "اليوم السابع" أسماء الأوائل فى الشهادتين.

وفى الشهادة الابتدائية حصلت الطالبة "ريتاج على عاطف" من معهد محرم بك النموذجى على المركز الأول على مستوى المحافظة، تليها "ندى شعبان" من معهد الإمام الحسينى النموذجى فى المركز الأول مكرر، وفى المركز الثالث "أحمد محمد سليمان" من معهد أبوقير.

وفى الشهادة الإعدادية حصل الطالب "محمد ربيع" على المركز الأول، من معهد جمال زين الدين النموذجى، وحصلت الطالبة "خديجة محمد أحمد" على المركز الأول مكرر من معهد فتيات الصادق الأمين، وحصلت الطالبة "سلمى أحمد عبد الله" على المركز الأول مكرر من معهد محمد رجب للفتيات.

واعتمد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية فى حضور أشرف الحداد رئيس الكنترول الابتدائى وطارق إبراهيم وكيل الكنترول الابتدائى وسامى الغريب رئيس الحجرة الابتدائى وحسن عبد القادر رئيس الكنترول الاعدادى.

ووجه الشكر للجميع على الجهد المبذول لتصحيح الامتحانات وانتهاء أعمال الكنترول فى اسرع وقت وبدقة شديدة وتمنى التوفيق لجميع الطلبة والطالبات حضر اللقاء إسماعيل العوامى مدير الامتحانات وأسامة يونس مدير الخطة والمناهج، وممثلآ للتعليم الابتدائى وسلامة القط مدير التعليم الإعدادى.