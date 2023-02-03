4 إجراءات من "تنظيم الاتصالات" لرفع مستوى جودة المحمول

كتبت هبة السيد

اتخذ ا لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ضمنها 2930 محطة محمول جديدة وتوفير التغطية فى عدد من الطرق الجديدة بالمحافظات، وتكثيف حملات الضبطيات القضائية لإزالة أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات.

إليك كل ما تريد معرفته بشأن إجراءات جهاز تنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين:

1. اعتماد 2930 محطة محمول جديدة عام 2022

قام الجهاز القومي ل تنظيم الاتصالات باعتماد 2930 محطة محمول جديدة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 33% مقارنة بعام 2021، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.

2. تغريم مقدمي خدمات المحمول بحوالي 118.7 مليون جنيه لتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات المحمول بحوالي 118.7 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال عام 2022.

3. توفير التغطية بعدد من الطرق الرئيسية بمحافظات

انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات تغطية 9 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 887 كم في 8 محافظات بالإضافة إلى رفع كفاءة تغطية 13 طريق بإجمالي أطوال 2429 كم وذلك في عدد 19 محافظة على مستوي الجمهورية.

4. تنفيذ 199 ضبطية قضائية لإزالة أجهزة تقوية شبكات (ربيتر) والأجهزة الغير معتمدة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ 199 ضبطية قضائية في 20 محافظة خلال عام 2022 لإزالة أجهزة تقوية الشبكات (ربيتر) والأجهزة الغير معتمدة التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.