120 مشاركا يمارسون رياضة الجرى على كورنيش الإسكندرية رغم سوء الطقس.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد كورنيش الإسكندرية اليوم الجمعة، قيام 120 مشارك لممارسة الرياضة بطريق كورنيش البحر بمنطقة سبورتنج شرق محافظة الإسكندرية على الرغم من سوء الأحوال الجوية بالمحافظة، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفى إطار ( جعل الرياضة كأسلوب حياة)، تعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، فى إطار ضمن منتدى منشطي الرياضة بالأحياء السكنية، والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية متمثلة في "الإدارة العامة للرياضة" .

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة أنه على مدار 4 سنوات، بمشاركة منشطي الأحياء السكنية للمشاركة في رياضة الجري ويعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية، الذي يعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات .

وعلى صعيد آخر، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

كما أوضح، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



جانب من ممارسة الرياضة



رغم سوء الأحوال الجوية



ممارسة الرياضة علي كورنيش الإسكندرية



