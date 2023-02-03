اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وصول 4 محكمين و20 متسابقًا للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم

الجمعة، 03 فبراير 2023 11:17 ص
وصول 4 محكمين و20 متسابقًا للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم وصول المحكمين
كتب: لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين يوم السبت القادم من 4 إلى 8 فبراير 2023.

 

ووصل لمقر انعقاد المسابقة الشيخ توفيق إبراهيم أحمد ضمرة رئيس قسم دور القرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ تقى الدين مصطفى محمد عبد الباسط من دولة فلسطين، والدكتور أحمد محمد موسى على من دولة السودان، والشيخ طاهر بن زاهر العزوانى من سلطنة عمان للتحكيم فى المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

 

ووصل كل من المتسابق محمد فاروق شعيب من دولة لبنان، والمتسابق عبد الله عز الدين، والمتسابق محمد عربى محمد، والمتسابق مبارك آدم يحيى من دولة السودان، والمتسابق موسى بن سلمان من دولة روسيا، والمتسابق بونكا كساما من دولة البرتغال، والمتسابق درويش منصور، والمتسابق محمد على عوض، والمتسابق موسى أحمد إبراهيم من دولة فلسطين، والمتسابق مالك عدنان، والمتسابق بكر هشام محمد من دولة الأردن، والمتسابق ريان بن سعود من دولة المملكة العربية السعودية، والمتسابق أبوبكر الصديق جالو من دولة سيراليون، والمتسابق محمد إسماعيل من دولة جيبوتى، والمتسابق فاروق أحمد بللو من دولة بوركينا فاسو، والمتسابق صلاح الدين حسين من دولة البوسنة، والمتسابق أدوارت شتر يزي من دولة ألبانيا، والمتسابق دابو سيدي من دولة الكونغو، والمتسابق يوسف كوناتي من دولة مالي، والمتسابق/ ايجابو إبراهيم من دولة توجو.

 
وصول المحكمين
وصول المحكمين

 

وصول المشاركين
وصول المشاركين

 


الاوقاف

اخبار الاوقاف

المسابقه العالميه للقران الكريم

الاردن

لبنان



الموضوعات المتعلقة

"القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 03 فبراير 2023 01:00 ص

الأوقاف تنشر فيديو لمتسابق من كينيا يتلو آيات من القرآن بصوت عذب

الخميس، 02 فبراير 2023 04:06 م

اسمع وأحكم بنفسك.. "عابدين" بدأ حفظ القرآن الكريم فى سن 3 سنوات بالمنيا.. فيديو

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:00 ص

"زياد" صوت عزب حفظ القرآن فى عمر 10 سنوات ومثله الأعلى الشيخ محمد رفعت

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:00 ص

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مسابقة أهل القرآن الكريم ويشيد بدور الأسر

الإثنين، 30 يناير 2023 10:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة