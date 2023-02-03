وقال شولجينوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية يهدد إنتاج النفط وتكريره في روسيا:"لا يوجد حتى الآن سبب للاعتقاد بأننا سنخفض هذه المنتجات بشكل كبير".

يُذكر أن الحظر الأوروبي على مشتقات النفط الروسى ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير الجاري، بينما دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الماضي.