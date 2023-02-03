وقال وزير الخارجية السوداني السفير علي الصادق -في تصريحات اليوم الجمعة-، إن السودان يرحب بزيارة وزير الخارجية الروسي ويتطلع الي ترقية العلاقات الثنائية وانفاذ برامج التعاون الثنائي وفق مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في موسكو في عام 2022 .



وأكد الوزير السوداني، أن الخرطوم تتطلع لوقف الحرب الروسية الاوكرانية وحلها عبر الطرق السياسية والدبلوماسية مشيرا لآثارها السالبة على الاقتصاديات الافريقية والامن الغذائي وارتفاع تكلفة السلع والخدمات في كل الدول الافريقية



جدير بالذكر أن زيارة لافروف تأتي ضمن جولة تشمل بجانب السودان كلا من العراق، وموريتانيا ومالي، وتتناول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بجانب سبل زيادة ميزان التبادل التجاري والاستثمارات الروسية خاصة في مجال البنية التحتية.



كما ستتم مناقشة نتائج لجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا التي انعقدت بموسكو في اغسطس 2022 . كما انعقدت اللجنة الوزارية المشتركة في موسكو في الفترة من 17-19اغسطس-2022.