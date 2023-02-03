اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكي السابق: الصين تمثل خطرا أكبر بكثير من روسيا

الجمعة، 03 فبراير 2023 04:00 ص
وزير الخارجية الأمريكي السابق: الصين تمثل خطرا أكبر بكثير من روسيا وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
وكالات

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صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بأن الصين "تمثل خطرا أكبر على العالم من روسيا" عبر الهيمنة السياسية والاقتصادية

وأضاف بومبيو في تصريح لقناة "سكاي نيوز"، نشرت مقتطفات منه الخميس، أنه "لا يمكن المقارنة بينهما"، وذلك ردا على سؤال ما هو البلد الذي يعتبره أكثر خطرا.

وأعرب بومبيو عن رأيه بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ "يسعى للهيمنة السياسية والاقتصادية للصين على العالم"، فيما لا توجد لدى الرئيس الروسي "أوهام بأنه قد يسيطر على العالم"، حسب قوله.

وأشار إلى أن القيادة الصينية "تشكل مخاطر من مستوى آخر مبدئيا" على العالم.

وبشأن رؤيته لإنهاء النزاع في أوكرانيا، قال بومبيو إنه يجب تكثيف توريدات المعدات العسكرية لكييف، لتكون موسكو "مضطرة لخوض المفاوضات في موقف ضعيف".

يذكر أن بومبيو كان وزيرا للخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال الفترة بين 2018 و2021. وقبل ذلك كان بومبيو مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.


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