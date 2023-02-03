وزير أوكرانى: روسيا تخطط لتصعيد كبير مع اقتراب الذكرى الأولى للحرب

كتبت ريم عبد الحميد

قال مسئول أمنى أوكرانى رفيع المستوى، إن روسيا تخطط لتصعيد كبير فى حربها فى أوكرانيا، مع اقتراب الحرب من إتمام عامها الأول هذا الشهر.

وفى مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية، قال أوليكسى دانيلوف، وزير الأمن الداخلى ومجلس دفاع أوكرانيا، إن روسيا دولة مهووسة بالتواريخ، وبدءا من ثورة عام 1917، حاولوا ربط كل أنشطتهم بتواريخ خاصة، وذكريات.

وحتى لو كان الأمر على حساب أرواحهم، فإنهم سيفعلون كل شىء لتمييز الذكريات السنوية الخاصة بهم. وستكون المرة القادمة التى سيفعلوا فيها هذا فى 24 فبراير.

وكان هذا اليوم الذى بدأت فيه روسيا غزوها لأوكرانيا العام الماضى من كافة الاتجاهات بما فى ذلك الهجوم البرى والجوى على العاصمة كييف.

وقال دانيلو، إنهم سيحاولون القيام بالأمر نفسه كما فعلوا العام الماضى، سترون أنهم سيطلقون صواريخ كروز الخاصة بهم وسيحاولون التقدم.

وجاءت تصريحات الوزير الأوكراني فى الوقت الذى قال فيه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن موسكو لديها خطط للتغلب على الأحداث التذكارية فى الدول الغربية للاحتفال بالذكرى السنوية، وهذه الدول لن تكون الوحيدة التى تلفت انتباه العالم فى هذا اليوم.

وحذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى من أن روسيا تكثف قواتهما للانتقام من الغرب لدعمه لأوكرانيا على مدار العام الماضى، مع اجتماع القادة الأوروبيين فى كييف للتشاور حول حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وتستعد موسكو لإرسال ما يصل إلى 300 ألف من المجندين الذين تم تعبئتهم حديثا لهجوم تعتقد كييف أن هدفه أن يبدأ قبل أن يحول الربيع أرض الشتاء إلى وحل سميك، وقبل أن تصل الدبابات الغربية الموعودة، ومنها دبابات ليوبارد 2 الألمانية.

وقال دانيلوف إنه قبل عام، تركزت كل القوات على الحدود، إلا أننا نتحدث الآن عن كتل كبيرة من الناس فى كل أنحاء البلاد تتدرب طوال الوقت. وأضاف أنهم قاموا بتحليل أخطائهم من محاولتهم الأخيرة، وهذه المرة سيحاولون حساب الأمور بشكل مختلف.